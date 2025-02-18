Сызранец нашел телефон школьницы и сдал его в комиссионку

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В ноябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 65-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже сотового телефона стоимостью 10 тысяч рублей.

Опросив заявительницу, сотрудники полиции установили, что телефоном пользовалась ее 13-летняя внучка, которая обнаружила пропажу по пути из школы. Самостоятельные поиски гаджета не увенчались успехом, после чего бабушка обратилась в полицию.

Полицейским поступила информация, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый 42-летний местный житель.

Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что нашел телефон на тропинке возле школы и решил заработать: извлек и выкинул sim-карту, отнес телефон в ломбард, где предъявил документы на свое имя. Вырученные от продажи чужого имущества деньги потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Во время предварительного расследования обвиняемый полностью возместил потерпевшей причиненный ущерб.