Свыше 1000 патронов хранил с 1994 года забывчивый житель Самарской области

Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о причастности 77-летнего жителя Красноярского района к незаконному хранению боеприпасов. С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища и придомовой территории, в ходе которого обнаружили и изъяли 1079 предметов, похожих на патроны.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленные на исследование предметы являются патронами, предназначенными для использования в нарезном огнестрельном оружии (часть из них - военные боеприпасы для боевого оружия, остальные - гражданские малокалиберные патроны).

В ходе опроса ранее не судимый мужчина пояснил, что в 1994 году нашел и спрятал патроны, а потом забыл про их существование.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району, по материалам, собранным сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области, в отношении сельского жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Полицейские продолжают мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности злоумышленника.

Сотрудники полиции напоминают, что добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества можно в ближайшее отделение внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности.