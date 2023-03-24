Светлану Ладу-Русь (Пеунову) из Самары признали иноагентом

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Российский Минюст обновил список иноагентов. В него включили известную в Самаре активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунова).

— Светлана Лада-Русь (Пеунова) призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом. Проживает за пределами Российской Федерации, находится в федеральном и международном розыске, — следует из информации на сайте Минюста.

Кроме Пеуновой 23 марта список иноагентов пополнили Павел Чиков, Илья Варламов, казанский политолог Руслан Айсин, экс-журналист «Дождя» (признан в России иноагентом) Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+», которое осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, пишет 63.ру.