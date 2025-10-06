Сухая трава вчера горела в городском округе Октябрьск

82

Огнем были объяты 400 квадратных метров.

Вчера в 18:38 в городском округе Октябрьск на улице Свободы горела сухая трава.

Незамедлительно к месту пожара выехали наши огнеборцы из пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

По прибытии было установлено, что огонь распространился на 400 квадратных метров.

На тушение были поданы 2 ствола «Б» и 3 ранцевых огнетушителя.

В 20:07 была объявлена локализация пожара, а в 20:25 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

В тушении пожара участвовали 6 человек личного состава на 2 автоцистернах.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"