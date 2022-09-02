Судно врезалось в шлюз Жигулевской ГЭС

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Утром в четверг, 1 сентября, в Самарской области произошел инцидент с участием толкача, который вел караван из четырех порожних барж.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, судно врезалось в 22-й шлюз Жигулевской ГЭС.

В результате происшествия оказался поврежден верхний край причальной стенки.

Известно, что никто не пострадал, в настоящее время проводится разбирательство, по его результатам будет принято процессуальное решение, сообщает Смотрим.