Судебные приставы проконтролировали установку общедомовых приборов учёта в Ленинском районе Самары

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Судебные приставы Ленинского района г. Самары проконтролировали, чтобы управляющая компания установила и ввела в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии и холодной воды.

В суде интересы жильцов представляла государственная жилищная инспекция. Они обратились с требованием оснастить сети одного из многоквартирных домов общедомовым прибором учета тепловой энергии и холодной воды, после чего запустить их в эксплуатацию. Установка была необходима для точных расчетов оплаты за потребленные ресурсы. Суд удовлетворил заявленные требования. В отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары возбудили исполнительное производство.

В связи с неисполнением решения суда в установленный срок сотрудник Службы применил к руководству управляющей компании меры принудительного характера. В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Представителей организации также предупредили, что в случае дальнейшего бездействия может последовать административная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

После принятых мер управляющая компания ввела в эксплуатацию общедомовые приборы учета. Исполнительное производство окончено.