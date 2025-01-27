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Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном

27 января 2025 11:52
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Судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска встретиться с сыном

Судебные приставы г. Новокуйбышевска помогли бывшим супругам найти компромисс и забыть старые обиды ради ребенка. В результате беседы, проведенной сотрудником Службы,  отец может беспрепятственно общаться со своим сыном.

Столкнувшись с отказом бывшей жены в предоставлении возможности видеться с сыном, житель Самарской области обратился в суд. Рассмотрев материалы дела, он установил для мужчины порядок общения со своим ребенком. Однако несмотря на принятое судом решение женщина из-за личных обид отказывала бывшему мужу во встречах с сыном.

Судебные приставы г. Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство. Сотрудник Службы провел с женщиной беседу, акцентировав внимание на том, что от ссор и разбирательств взрослых страдают, прежде всего, дети. После продолжительного разговора женщина изменила свою позицию. В итоге конфликт между бывшими супругами исчерпан.

Благодаря судебным приставам встречи отца с сыном стали регулярными и он принимает активное участие в его воспитании.

 

 

Теги: Судебные приставы

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