Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Судебные приставы помогли самарцу вернуть лодку и мотор

9 октября 2025 09:50

9 октября 2025 09:50
67
Судебные приставы помогли самарцу вернуть лодку и мотор

Судебные приставы г. Самара помогли местному жителю вернуть назад надувную лодку «Штормлайн» и мотор.

Между владельцем судна и руководством лодочной станции был заключен договор, предусматривающий обязанность хранителя обеспечить сохранность имущества. Спустя время мужчина решил забрать лодку, но получил отказ. Со слов представителя, она якобы была продана третьим лицам с согласия самого владельца. Мужчина, ни с кем не заключавший договор купли-продажи, обратился в суд, который встал на сторону истца и постановил изъять лодку и мотор из чужого незаконного владения.

Судебные приставы г. Самары ознакомили должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и уведомили о сроках для добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований. Сотрудник Службы пояснил, что своевременная передача собственнику его имущества позволит избежать последствий в виде штрафных санкций и привлечения к административной ответственности.

После вынесения постановления об ограничении в праве выезда за пределы РФ руководство лодочной станции вернуло мужчине надувную лодку и мотор. Исполнительное производство окончено.

