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Судебные приставы Отрадного помогли получить мужу погибшей в ДТП компенсацию морального вреда

7 июня 2024 09:26
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Судебные приставы Отрадного помогли получить мужу погибшей в ДТП компенсацию морального вреда

Житель г. Отрадного, двигаясь по одной из улиц своего города в дневное время, из-за невнимательности стал виновником ДТП с участием «скорой помощи». В результате столкновения фельдшер, находящаяся в машине, погибла. Суд признал водителя гражданского автомобиля виновным в совершении преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Супруг погибшей обратился в суд с исковым заявлением о получении компенсации морального вреда, однако еще до принятия судом решения виновник аварии выплатил пострадавшему часть суммы. Приняв это во внимание, суд принял решение обязать водителя легкового автомобиля выплатить супругу погибшего фельдшера компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства. Также в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от имеющейся задолженности.

В результате принятых сотрудником Службы мер моральный вред, причиненный супругу погибшей, компенсирован.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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