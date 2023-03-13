Судебные приставы Октябрьска помогли жительнице многоквартирного дома добиться ремонта крыши

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Живя на последнем этаже, жительница г. Октябрьска столкнулась с проблемой. Каждый раз во время дождя уличная влага просачивалась в квартиру. Виной всему была прохудившаяся кровля .

Управляющая компания проблему решать не спешила и женщина обратилась за восстановлением своих прав в суд. В результате организацию обязали произвести ремонт кровли. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Октябрьска.

Судебный пристав-исполнитель должника-организацию уведомил о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Также директора предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате принятых мер управляющая компания произвела ремонт кровли. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.