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Судебные приставы из Тольятти обезвредили агрессивного мужчину

31 марта 2023 11:08
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Судебные приставы из Тольятти обезвредили агрессивного мужчину

Сотрудники отделения судебных приставов Ставропольского района Самарской области обезвредили и передали полиции мужчину, который прыгал по припаркованным рядом с отделением автомобилям, бил на них стекла и срывал госномера.

Во вторник днем в отделение судебных приставов Ставропольского района Самарской области вошла женщина. Она обратилась к судебным приставам по ОУПДС за помощью. На парковке, прилегающей к территории отделения, некий мужчина совершал противоправные действия в отношении чужого имущества. Неизвестный бил стекла и кузовы автомобилей, срывал с них госзнаки.

Выйдя из отделения, судебные приставы по ОУПДС обнаружили прыгающего по крышам транспортных средств мужчину. Сотрудники потребовали от него прекратить совершение противоправных действий, однако гражданин ответил отказом в нецензурной форме. Судебные приставы предупредили его о применение к нему физической силы и спецсредств, если он не прекратит нарушать общественный порядок.

Мужчина полученную информацию проигнорировал. В результате судебные приставы по ОУПДС надели на него наручники и передали, прибывшим на место сотрудникам полиции.

Теги: Судебные приставы

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