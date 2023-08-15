Судебные приставы г. Чапаевска убедили мужчину передать экс-супруге автомобиль

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Судебные приставы г. Чапаевска Самарской области убедили мужчину передать экс-супруге автомобиль марки «Honda», так как именно ее суд определил владелицей иномарки при разделе имущества.

Исполнительное производство находилось на исполнении в отделении судебных приставов г. Чапаевска Самарской области. Сотрудник Службы ознакомила должника с процессуальными документами, разъяснила, с какими последствиями может столкнуться мужчина в случае неисполнения решения суда.

Судебный пристав неоднократно вызывала мужчину на прием, проводила беседы о необходимости исполнения требований процессуального документа. Это помогло убедить его поступить благоразумно и исполнить решение суда.

Мужчина передал автомобиль экс-супруге, которая сейчас проживает в Самаре.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.