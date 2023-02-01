Суд заочно приговорил журналиста Невзорова к 8 годам лишения свободы

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Басманный суд Москвы признал виновным журналиста Александра Невзорова (материал касается физического лица, выполняющего функции СМИ-иноагента) в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Накануне гособвинитель просил суд приговорить Невзорова заочно к девяти годам колонии. Также обвинение попросило суд на четыре года запретить Невзорову администрирование интернет-ресурсов.

Суд счел доказанным, что подсудимый, достоверно зная о проведении специальной военной операции на территории Украины, по мотивам политической ненависти распространил заведомо ложную информацию под видом достоверных сведений.

Приговор вынесен заочно, поскольку в настоящее время Невзоров находится за границей.