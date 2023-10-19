Студент и почтальон в Жигулевске пытались незаконно собирать сведения о жителе города

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Жигулевским городским судом осуждены два 20-летних ранее не судимых жителей города за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 137 УК РФ (покушение на нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Судом установлено, что молодые люди, действуя по заказу неустановленного лица, приобрели два трекера для незаконного сбора сведений о частной жизни одного из местных жителей.

В январе 2023 года они установили устройства на днище автомобиля «Тойота Камри», находившегося на стоянке ПАО «ТоАЗ», с целью получения информации о маршруте передвижения владельца, за что рассчитывали ежемесячно получать по 50 тыс. рублей.

Однако довести до конца свой преступный умысел сообщники не смогли, так как были задержаны сотрудниками предприятия и правоохранительных органов.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимым наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.