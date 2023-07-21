Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец изготовил и носил с собой кастет
Тольяттинец изготовил и носил с собой кастет
Строительство самарского метро снова становится причиной разбирательств в суде
Строительство самарского метро снова становится причиной разбирательств в суде
Призывной возраст в России увеличится на 3 года
Призывной возраст в России увеличится на 3 года
В Советском районе Самары произошло ДТП с мопедом
В Советском районе Самары произошло ДТП с мопедом
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Строительство самарского метро снова становится причиной разбирательств в суде

21 июля 2023 11:43
77
Строительство самарского метро снова становится причиной разбирательств в суде

На этот раз претензии к ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») озвучили представители регионального Управления капитального строительства (УКС).

Согласно материалам, которые опубликовали на сайте арбитража, с компании хотят получить 193 миллиона рублей. Эти деньги, по мнению чиновников, подрядчик получил безосновательно.

— В июле 2018 года стороны заключили госконтракт. По его условиям специалисты «ВТС-П» должны были провести проектно-изыскательские работы, необходимые для подготовки и строительства очередного этапа самарского метро. Речь идет о перегоне от «Алабинской» до «Самарской» со всей необходимой инфраструктурой. Работы оценили в 194 миллиона рублей, — говорится в материалах суда.

Известно, что подрядчику успели перечислить большую часть денег. За несколько траншей «ВТС-П» получило как раз 193 миллиона рублей. Предполагалось, что до конца 2021 года заказчики получат всю необходимую документацию, которая к тому же уже должна будет пройти и государственную экспертизу.

Однако до конца закончить работы не удалось. Во второй половине 2021 года подрядчики связались с представителями Главгосэкспертизы и даже успели заказать необходимые исследования. Более того, эксперты предоставили свои правки к подготовленным документам, которые внесли в проект.

Но 16 ноября 2021 года «ВТС-П» пришлось расторгнуть договор с Главгосэкспертизой. Причиной для этого стало письмо от УКС. И после этого чиновники решили обратиться в суд.

— Истцы считают, что имел факт неосновательного обогащения. Представители Управления капстроительства настаивают, что условия госконтракта не выполнены, так как до сих пор нет положительного решения Главгосэкспертизы. Следовательно, работы выполнены ненадлежащим образом. А все выплаченные деньги — это только аванс, — говорится в материалах дела на сайте арбитража.

За несколько месяцев судебных разбирательств стороны успели дойти до Арбитражного суда Поволжского округа. Ближайшее заседание состоится в середине августа 2023 года. Любопытно, что среди участников процесса числится начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области. Однако его роль в данном процессе не обозначена, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
107
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
628
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
383
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
584
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
512
Весь список