Строительство самарского метро снова становится причиной разбирательств в суде

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На этот раз претензии к ООО «Волгатрансстрой-проект» («ВТС-П») озвучили представители регионального Управления капитального строительства (УКС).

Согласно материалам, которые опубликовали на сайте арбитража, с компании хотят получить 193 миллиона рублей. Эти деньги, по мнению чиновников, подрядчик получил безосновательно.

— В июле 2018 года стороны заключили госконтракт. По его условиям специалисты «ВТС-П» должны были провести проектно-изыскательские работы, необходимые для подготовки и строительства очередного этапа самарского метро. Речь идет о перегоне от «Алабинской» до «Самарской» со всей необходимой инфраструктурой. Работы оценили в 194 миллиона рублей, — говорится в материалах суда.

Известно, что подрядчику успели перечислить большую часть денег. За несколько траншей «ВТС-П» получило как раз 193 миллиона рублей. Предполагалось, что до конца 2021 года заказчики получат всю необходимую документацию, которая к тому же уже должна будет пройти и государственную экспертизу.

Однако до конца закончить работы не удалось. Во второй половине 2021 года подрядчики связались с представителями Главгосэкспертизы и даже успели заказать необходимые исследования. Более того, эксперты предоставили свои правки к подготовленным документам, которые внесли в проект.

Но 16 ноября 2021 года «ВТС-П» пришлось расторгнуть договор с Главгосэкспертизой. Причиной для этого стало письмо от УКС. И после этого чиновники решили обратиться в суд.

— Истцы считают, что имел факт неосновательного обогащения. Представители Управления капстроительства настаивают, что условия госконтракта не выполнены, так как до сих пор нет положительного решения Главгосэкспертизы. Следовательно, работы выполнены ненадлежащим образом. А все выплаченные деньги — это только аванс, — говорится в материалах дела на сайте арбитража.

За несколько месяцев судебных разбирательств стороны успели дойти до Арбитражного суда Поволжского округа. Ближайшее заседание состоится в середине августа 2023 года. Любопытно, что среди участников процесса числится начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области. Однако его роль в данном процессе не обозначена, пишет 63.ру.