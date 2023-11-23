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Столкновение пассажирского поезда в Ульяновской области с локомотивом произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции, РЖД проводят внутреннюю проверку, сообщила компания, передает РИА Новости.

По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет.

"РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер с маневровым локомотивом", - говорится в сообщении.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура