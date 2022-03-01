Стало известно, почему в Самаре закрывали станцию метро для пассажиров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России утвердили новые эпидрекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19
В России утвердили новые эпидрекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19
В Самарской области пройдет региональный этап зимнего фестиваля ГТО
В Самарской области пройдет региональный этап зимнего фестиваля ГТО
В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи
В детской больнице Тольятти улучшили условия оказания медпомощи
Внимание: не выходите на лед водоемов в период оттепели!
Внимание: не выходите на лед водоемов в период оттепели!
в Самаре начался суд над экс-главой региональной «Почты России»
В Самаре начался суд над экс-главой региональной «Почты России»
Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
Harley-Davidson закрывает продажи премиальных мотоциклов в России
Harley-Davidson закрывает продажи премиальных мотоциклов в России
В Тольятти машина врезалась в столб и перевернулась
В Тольятти машина врезалась в столб и перевернулась
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.56
10.01
EUR 104.48
10.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Стало известно, почему в Самаре закрывали станцию метро для пассажиров

1 марта 2022 10:55
516
Стало известно, почему в Самаре закрывали станцию метро для пассажиров

В понедельник, 28 февраля, пассажиры самарского метрополитена, следовавшие до станции «Гагаринская» были вынуждены менять свой маршрут и корректировать планы. Станция была временно закрыта.

Очевидцы рассказывают, что горожан оповещали о закрытии «Гагаринской» во время оплаты билета и по громкой связи в вагонах, а также на других станциях. Как сообщил источник в метрополитене, знакомый с ситуацией, закрыли «Гагаринскую» из-за поступившего сообщения о минировании. Причем подобное происходит уже 3-4 раз подряд.

Станция не работала в течение часа, примерно с 16:00 до 17:00. Затем ее открыли. Другие станции работали в штатном режиме. Сейчас «Гагаринская» тоже работает без каких либо ограничений по движению составов и допуску пассажиров. 

Колонну полицейской спецтехники заметили в Самаре накануне, 27 февраля. Патрульные машины, несколько автобусов и специально оборудованные КАМАЗы-автозаки - целую колонну полицейской техники в 15:30 заметили самарцы на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина. Тогда как площадь вокруг оставалась пустой. Сотрудники полиции несли дежурство, сообщает ГТРК Самара. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
131
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
832
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
537
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
852
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1523
Весь список