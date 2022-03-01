Стало известно, почему в Самаре закрывали станцию метро для пассажиров

516

В понедельник, 28 февраля, пассажиры самарского метрополитена, следовавшие до станции «Гагаринская» были вынуждены менять свой маршрут и корректировать планы. Станция была временно закрыта.

Очевидцы рассказывают, что горожан оповещали о закрытии «Гагаринской» во время оплаты билета и по громкой связи в вагонах, а также на других станциях. Как сообщил источник в метрополитене, знакомый с ситуацией, закрыли «Гагаринскую» из-за поступившего сообщения о минировании. Причем подобное происходит уже 3-4 раз подряд.

Станция не работала в течение часа, примерно с 16:00 до 17:00. Затем ее открыли. Другие станции работали в штатном режиме. Сейчас «Гагаринская» тоже работает без каких либо ограничений по движению составов и допуску пассажиров.

Колонну полицейской спецтехники заметили в Самаре накануне, 27 февраля. Патрульные машины, несколько автобусов и специально оборудованные КАМАЗы-автозаки - целую колонну полицейской техники в 15:30 заметили самарцы на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина. Тогда как площадь вокруг оставалась пустой. Сотрудники полиции несли дежурство, сообщает ГТРК Самара.