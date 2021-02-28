Стало известно, что произошло с балками на «Самара Арене»

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Об этом «СО» ОНЛАЙН рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена», занимающегося эксплуатацией стадиона, Виталий Иванов.

«27 февраля ГАУ „Самара Арена“ получило комиссионное заключение от компании „Стальпроект“ (авторы проекта металлоконструкций, осуществляли авторский надзор за их монтажом) и „ПСО Казань“ (генподрядчик) по дефекту, который появился на стадионе 17 февраля, когда случился разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Согласно заключению дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы, устраняется путем замены соединения. Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта. Комиссионное обследование и анализ показали, что причина появления дефекта — некачественное выполнение сварочного шва. Соответственно, это гарантийный случай, его должна устранить компания — подрядчик строительства стадиона. После монтажа мы получим заключение испытательной лаборатории» — сообщил Иванов.



По его словам, сейчас подрядчики завершают разработку схемы монтажа, ими решается вопрос с поставкой в Самару нового элемента. «Информация о дате поставки появится в ближайшие дни. Именно от этого во многом зависит решение о проведении 6 марта на „Самара Арене“ матча „Крыльев Советов“. Подрядчики стараются, чтобы все было сделано как можно быстрее. На текущий момент мы пока по-прежнему ориентируемся на проведение игры „Крыльев“ 6 марта. Клуб в курсе ситуации. У „Крыльев“ заявлен резервный стадион — „Металлург“, который может принять матч в случае, если подрядчики не успеют выполнить работу в необходимый срок», — говорит Иванов.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что на этой неделе в сети появились фотографии лопнувшей балки на самарском стадионе, что вызвало большой резонанс в СМИ. Параллельно ГАУ «Самара Арена» продолжает судиться с генподрядчиком стадиона «ПСО Казань», требуя от него устранить недостатки, ближайшее заседание по делу состоится 1 марта.