Среди пассажиров сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда были жители Самарской области

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Среди пассажиров поезда Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, были и жители Самарской области. Об этом сообщил врио главы региона Вячеслав Федорищев.

— Известно, что медпомощь потребовалась трем нашим землякам. Серьезных травм у них нет, но регион готов оказать любую необходимую помощь. Ситуация на контроле, — заявил врио губернатора Самарской области.

Поезд Казань — Адлер сошел с путей в Котельниковском районе Волгоградской области. На переезде перевернулись 9 вагонов, пишет 63.ру.

Причиной ЧП стал Камаз, выехавший на переезд на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.