Спасательные работы на месте ДТП: у поселка Нижнее Санчелеево столкнулись «Тойота» и «Лада-Гранта»

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28 июля в 12:50 дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти была направлены на место дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе на автодороге 36Н-569 поселок Нижнее Санчелеево.

Там в попутном направлении столкнулись «Тойота» и «Лада-Гранта». После аварии оба автомобиля съехали с дорожного полотна.

Помощь требовалась водителю отечественного автомобиля. Травмированный, он был заблокирован в салоне аварийного автомобиля.

В 13:45 спасатели деблокировали пострадавшего из аварийного автомобиля и на носилках передали врачам скорой медицинской помощи.

Водителю и пассажирам автомобиля «Тойота» медицинская помощь не потребовалась.

Фото: пресс-служба ПСС СО