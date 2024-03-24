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Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день

24 марта 2024 10:46
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Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день

В «Крокусе» завершили спасательную операцию и продолжают поиски. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет Ура.ру.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается», — сообщил Воробьев. По его словам, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела.

Спасатели в «Крокус Сити Холл» разобрали более 90 кубометров завалов за день. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России за день разобрали более 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Московской области», — говорится в сообщении. Задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России.

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