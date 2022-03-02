Спасатели Тольятти сняли со льда двух молодых людей

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1 марта спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти сняли со льда двух человек 2003 и 2006 года рождения.

Молодые люди отправились к Молодецкому кургану по льду.

В какой-то момент лед под ногами стал трескаться. Ребята обратились за помощью к спасателям.

"Вызов на спасательную станцию поступил в 20.43. Для проведения поисковых работ и эвакуации людей на берег вышел спасательный аэроглиссер «Север». Поиски были осложнены темным временем суток. В 22.43 путешественников с помощью спасательных средств подняли на борт спасательного судна и доставили до спасательной станции. Там с ними была проведена профилактическая беседа об опасности тонкого льда. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Спасатели напоминают, лед на реке Волга потерял свою прочность. Выход на лед запрещен.

Фото: ПСС СО