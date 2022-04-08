Спасатели сняли со льда Волги рыбака, который сидел среди промоин

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7 апреля в 09.55 оперативным дежурным был передан вызов на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда города Тольятти. По сообщению очевидца, на реке Волга в Автозаводском районе на льду, среди промоин около полыньи сидит рыбак. Расстояние до берега 1 километр.

По указанному адресу вышел спасательный аэроглиссер «Север». Прибыв на место, спасатели обнаружили рыбака. Обратно на берег мужчина мог не вернуться. Солнечные лучи быстро плавили и без того не прочный лед. В 10.25 мужчину доставили на берег на спасательном аэроглиссере. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.