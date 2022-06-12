Совместный рейд по предупреждению несчастных случаев на водоемах в летний период прошел в Тольятти

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Жарких дней в регионе было совсем немного, тепло вернулось всего несколько дней назад. Вода в водоемах еще не прогрелась, поэтому купаться в них опасно. Холодная вода может вызвать спазм сосудов у неподготовленного человека и привести к печальным последствиям.

Помимо некомфортной для купания температуры воды, опасность для отдыхающих представляют необорудованные пляжи. Опасность купания на несанкционированных пляжах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормативам, но и связана с отсутствием спасательных постов, связи с экстренной медицинской помощью, и, как следствие, невозможностью оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи при возникновении несчастных случаев. Существует опасность попадания под маломерные суда (гидроциклы), так как такие места не отмечаются заградительными буйками.

В Тольятти инспекторы Центра ГИМС совместно представителями Департамента общественной безопасности и Центра гражданской защиты провели рейд локального оповещения населения с использованием подвижного пункта оповещения. Тольяттинцы прослушали аудиоинформацию о мерах безопасности у воды в летний период. Информация была озвучена по нижнему и верхнему бьефу Жигулевской ГЭС, акватории внутренних водоемов г. Тольятти (озеро «Пляжное», «Копейка», «Восьмерка», набережная Комсомольского района, пляж «Волжский» и «Центральный»). Кроме этого, специалисты вручили гражданам памятки о поведении на воде.

Тольяттинский инспекторский состав ГИМС будет регулярно проводить подобные профилактические рейды, однако много зависит и от сознательности самих граждан.