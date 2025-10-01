Я нашел ошибку
Главные новости:
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
Марат Милюков помогает возвращающимся из-за ленточки бойцам и их близким, уделяет большое внимание работе с детьми и молодежью. 
Ветеран СВО из Самары Марат Милюков: «Воинское братство – одна из самых больших ценностей»
Создание Единого документа знаменует переход от точечного регулирования к системному стратегическому планированию.
Самарская область приступает к созданию Единого документа  территориального планирования и градостроительного зонирования
В Могилеве состоялся международный марафон, в рамках которого разыгрывались чемпионат СНГ и чемпионат Беларуси по марафонскому бегу.
Тольяттинский легкоатлет Владимир Чистяков стал призером чемпионата СНГ
Направленные на защиту прав и безопасности граждан преклонного возраста.
В Международный день пожилых людей, полицейские региона провели профилактические мероприятия
Соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
1 октября во всех регионах России, под руководством МЧС, проводится ежегодная всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне

1 октября 2025 15:57
149
В Самарской области, как и в других регионах, проводятся мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению жизнедеятельности населения.

1 октября во всех регионах России, под руководством МЧС, проводится ежегодная всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

В каждом субъекте страны создана максимально сложная и характерная для региона чрезвычайная ситуация. В рамках тренировки участники будут отрабатывать различные сценарии действий: проведение аварийно-спасательных работ, эвакуация населения, строевые смотры техники и личного состава. Особое внимание уделяется всестороннему анализу обстановки и правильности решений, принимаемых органами управления.

В Самарской области, как и в других регионах, проводятся мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению жизнедеятельности населения. Была проведена проверка системы оповещения: запуск электросирен, громкоговорителей и замещение эфира обязательных телеканалов и радиостанций.

2 октября запланированы практические мероприятия в Новокуйбышевске.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Возможны скопления спецтехники и проведение практических учений с участием силовых структур и специализированных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Весь список