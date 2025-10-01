149

1 октября во всех регионах России, под руководством МЧС, проводится ежегодная всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

В каждом субъекте страны создана максимально сложная и характерная для региона чрезвычайная ситуация. В рамках тренировки участники будут отрабатывать различные сценарии действий: проведение аварийно-спасательных работ, эвакуация населения, строевые смотры техники и личного состава. Особое внимание уделяется всестороннему анализу обстановки и правильности решений, принимаемых органами управления.

В Самарской области, как и в других регионах, проводятся мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению жизнедеятельности населения. Была проведена проверка системы оповещения: запуск электросирен, громкоговорителей и замещение эфира обязательных телеканалов и радиостанций.

2 октября запланированы практические мероприятия в Новокуйбышевске.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Возможны скопления спецтехники и проведение практических учений с участием силовых структур и специализированных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО