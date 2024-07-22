Сотрудница банка предотвратила потерю более 300 тысяч рублей у тольяттинца

172

В рамках акции «Им благодарна полиция» полицейские и общественники в торжественной обстановке вручили Екатерине Александровне благодарственное письмо.

В конце июня текущего года на телефон 85-летнего жителя Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника полиции. Неизвестный сообщил мужчине, что его дочь стала виновником ДТП, и для лечения пострадавших необходимы денежные средства.

Доверчивый пенсионер сразу же пришел в банк и, действуя по инструкции мошенников, попытался снять со счета 300 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Благодаря бдительности работницы банка, попытка мошеннических действий была пресечена. Хищение денежных средств, принадлежащих тольяттинцу, преступники довести до конца не смогли.

Как отметил представитель финансового учреждения Екатерина Александровна: «Действуя по рекомендации сотрудников полиции, которые на регулярной основе доводятся до сведения всех работников банка, я уточнила, для чего пенсионеру понадобилась такая сумма. Мужчина путался, не смог сразу ответить, я вызвала полицию и приостановила действия с вкладом клиента. Все это время на телефон пенсионера постоянно звонила женщина с инструкциями куда и как перевести деньги. Сотрудники полиции привезли в банк дочь потерпевшего, и только после этого мужчина понял, что он чуть было не стал жертвой мошенников».

В рамках оперативного совещания, на котором присутствовал заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, неравнодушной тольяттинке было вручено благодарственное письмо и подарок.

Алексей Владимирович, отметил, что руководство областного Главка МВД уделяет большое внимание работе по налаживанию взаимодействия между сотрудниками полиции и представителями банковской сферы. И в первую очередь эта работа направленна на профилактику IT-преступлений, совершенных с использованием мобильной связи и Интернета. Генерал-майор юстиции поблагодарил Екатерину Александровну за профессиональные действия и оперативную помощь в предотвращении хищения денежных средств.

Вручая заслуженную награду, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничества профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть внимательными и не идти на поводу у мошенников. Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил: будьте бдительны сами, и еще раз напомните пожилым родственникам - не сообщать свои персональные данные и пин-коды карт посторонним людям.