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Сотрудники телекомпании НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки. — Прим. ред.) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ", — говорится в публикации.

Позднее телекомпания НТВ в Telegram-канале уточнила, что ранены корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший — сопровождавший их офицер.

Обоим журналистам проводят операции.

Фото: AO "Телекомпания НТВ"/РИА Новости