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Сотрудники самарской Госавтоинспекции пришли на помощь в трудную минуту

23 ноября 2022 12:57
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Сотрудники самарской Госавтоинспекции пришли на помощь в трудную минуту

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой жительница областного центра благодарит сотрудников самарской Госавтоинспекции за внимательное отношение к водителям и помощь в условиях непогоды.

Женщина пояснила, что сегодня утром во время ледяного дождя, выезжала с парковки, расположенной на пересечении улиц Запорожской и Дыбенко, в этот момент ней подошел сотрудник Госавтоинспекции. "Обратите внимание как скользко, будьте осторожны, давайте я вам помогу", – обратился ко мне полицейский. Затем он остановил поток машин и выпустил меня со стоянки, – пояснила самарчанка, - ещё раз спасибо. Всем безаварийной езды!"

В сложных погодных условиях инспекторы ДПС области ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Теги: БДД

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