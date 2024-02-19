Сотрудники полиции ведут розыск жительницы Похвистневского района

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей Титовой Любови Николаевны, 1961 года рождения, проживающей по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Красные ключи, местонахождение которой неизвестно с 24 октября 2014 года.

Приметы разыскиваемой: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 168 см., волосы темные.

Особые приметы: передние 4 зуба нижней челюсти имеют коронки из желтого металла.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.