Сотрудники полиции Самарской области помогли оренбуржцу в трудной ситуации

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В Волжском районе на 22 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал» водитель, управляя автомобилем Скания, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Волжского района старшие лейтенанты полиции Дамир Юлдажбаев и Николай Карпенко оперативно выехали на место происшествия. Во избежание заторовой ситуации, полицейские осуществили регулировали движение транспортного потока, направили спецтехнику и помогли водителю большегруза выехать с обочины на дорогу и продолжить движение.

Напоминаем, что инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.