Сотрудники полиции региона вызволили из снежного плена автомобиль матери с ребенком-инвалидом

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При несении службы в районе с. Старая Кармала Кошкинского района старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН О МВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Александр Гурьянов совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району капитаном полиции Андреем Арютиным заметили съехавший в кювет автомобиль, рядом с которым стояла женщина.

Когда сотрудники полиции подошли к женщине, она им рассказала, что, будучи за рулем, не справилась с управлением в сложных погодных условиях и съехала с дороги. Кроме нее в автомобиле находилась несовершеннолетняя дочь-инвалид.

Оценив сложившуюся ситуацию, полицейские пересадили в служебный автотранспорт растерянную автоледи и девочку, а сами с помощью лопаты попытались самостоятельно вызволить автомобиль из снежного плена. Когда стало ясно, что справиться своими силами не получится, капитан полиции Андрей Арютин связался с дежурной частью и попросил прислать спецтехнику на место происшествия, с помощью которой автомашина и была возращена на дорожное полотно.

Сотрудники полиции, убедившись, что автомобиль находится в исправном состоянии, пожелали женщине счастливого пути. После того как благодарная автоледи уехала, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.