Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю жительницу Самары.

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей Асоян Мариам - жительницы города Самары. По данным полицейских, женщина 1993 года рождения примерно в 18:00 29 сентября 2022 года ушла из дома, расположенного на ул. Минской, и до настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.



Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей.Помощь в розыске местной жительницы оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы без вести пропавшей: на вид 28 лет, рост 160 - 174 см, худощавого телосложения, глаза светло-зеленые, волосы прямые черного цвета.



Была одета: кожаная куртка черного цвета, кофта черного цвета, штаны черного цвета, ботинки темного цвета, при себе имеет сумку черного цвета.

Всем, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 956-07-66 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!