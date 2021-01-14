Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего мужчину в Самарской области

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Межмуниципальным отделом МВД России «Нефтегорский» разыскивается без вести пропавший Левкин Владимир Николаевич 1974 года рождения, проживавший в селе Ореховка Алексеевского района Самарской области, который 30 мая 2019 года ушел из дома в неизвестном направлении. Несколько раз он был замечен у Центрального автовокзала г. Самара, однако в настоящее время его местоположение неизвестно, сообщает облМВД.

Приметы: рост 160-165 см., худощавого телосложения, славянской внешности, глаза голубые.

Особые приметы: на верхней губе с правой стороны имеется шрам 1,5 см., на левой кисти руки находится татуировка с изображением церкви.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по тел.: 8(84670)2-19-85, или 112 или в ближайший отдел полиции.