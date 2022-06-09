Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Сергиевском районе: погиб 14-летний мальчик

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Сергиевском районе Самарской области.

По предварительным данным в 14-35 час. на 1084 км а/д М5-Урал водитель 1997 года рождения, управляя ВАЗ 2115, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз Scania с прицепом.

Госавтоинспекторы оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, оказали помощь пострадавшим, устанавливают и опрашивают очевидцев.

Пассажир легкового автомобиля - мальчик 14 лет скончался на месте ДТП до прибытия медиков, водитель ВАЗ 2115 и девочка – пассажир 2013 года доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео ГУ МВД СО