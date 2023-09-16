Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего жителя региона

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшего - Захарова Артёма 2001 года рождения, который 15 августа текущего года ушел из дома, расположенного в селе Шигоны и до настоящего времени его местонахождение не известно. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы без вести пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 160 – 165 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное европейского типа, глаза карего цвета, волосы темного цвета. При себе имел паспорт.

Особые приметы: справа на шее татуировка в виде пера.

Был одет: в футболку и трико спортивные темного цвета, кроссовки светлого цвета, ветровку темного цвета на молнии с капюшоном.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отделения полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» (8-846- 48) 2-14-09, либо по единому телефону экстренных служб 102, либо в группу розыска 8-937-215-67-76. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.