Сотрудники ОВД региона работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе

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Полицейские осмотрели место происшествия, оградили место автоаварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, опрашивают свидетелей произошедшего.

По предварительным данным 4 января в 16:40 на территории Волжского района, на 51-м километре автодороги "Самары Большая Чернигова- граница с респ. Казахстан" произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля «Форд» , грузового автомобиля «Ивеко» и грузового автомобиля «МАЗ».

Водитель и два пассажира один из которых несовершеннолетний, автомобиля Форд Фокус погибли на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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