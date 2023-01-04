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Сотрудники ОВД региона работают на месте смертельного ДТП в Волжском районе

4 января 2023 17:52
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При столкновении трех автомобилей погибли три человека.

Полицейские осмотрели место происшествия, оградили место автоаварии, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего, собрали необходимые улики, опрашивают свидетелей произошедшего.

По предварительным данным 4 января в 16:40 на территории Волжского района, на 51-м километре автодороги "Самары Большая Чернигова- граница с респ. Казахстан" произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля «Форд» , грузового автомобиля «Ивеко» и грузового автомобиля «МАЗ».

Водитель и два пассажира один из которых несовершеннолетний, автомобиля Форд Фокус погибли на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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