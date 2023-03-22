Сотрудники ИК-3 УФСИН СО при досмотре продуктовой посылки обнаружили запрещенные предметы

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Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Самарской области обнаружили запрещенные предметы. В ходе досмотра продуктовой посылки гражданки К., прибывшей на длительное свидание с осужденным М. (осужден за распространение порнографических материалов), сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Это MP-3 плеер, карт-ридер, 2 флеш-карты, зарядное устройство, наушники и 2 сим-карты.



Сейчас прорабатывается вопрос о применении к гражданке К. мер правового характера, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО