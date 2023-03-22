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Сотрудники ИК-3 УФСИН СО при досмотре продуктовой посылки обнаружили запрещенные предметы
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Сотрудники ИК-3 УФСИН СО при досмотре продуктовой посылки обнаружили запрещенные предметы

22 марта 2023 17:42
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Это MP-3 плеер, карт-ридер, 2 флеш-карты, зарядное устройство, наушники и 2 сим-карты.

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Самарской области обнаружили запрещенные предметы. В ходе досмотра продуктовой посылки гражданки К., прибывшей на длительное свидание с осужденным М. (осужден за распространение порнографических материалов), сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Это MP-3 плеер, карт-ридер, 2 флеш-карты, зарядное устройство, наушники и 2 сим-карты.

Сейчас прорабатывается вопрос о применении к гражданке К. мер правового характера, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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