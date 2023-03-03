Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области помогли водителю вызволить большегруз из кювета

157

Автомобилист поблагодарил полицейских за своевременную помощь.

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что в вечернее время на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, Обводная г. Самара» большегруз застрял в снегу и не может продолжить движение. Ситуация осложнялась тем, что иногородний водитель не мог объяснить точно где находится.

Дежурный незамедлительно передал информацию ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции, поддерживая телефонную связь с водителем, определили его местонахождение.

Для того чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть, полицейские организовали прибытие спецтехники. Все это время автоинспекторы обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги.

Водитель поблагодарил сотрудников ДПС и Красноярское «Дорожное эксплуатационное управление» за оказанную помощь и продолжил путь, полицейские вернулись к несению службы.

Самарская полиция напоминает автомобилистам! Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112.