Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области помогли водителю вызволить большегруз из кювета

Автомобилист поблагодарил полицейских за своевременную помощь.
В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что в вечернее время на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, Обводная г. Самара» большегруз застрял в снегу и не может продолжить движение. Ситуация осложнялась тем, что иногородний водитель не мог объяснить точно где находится.
Дежурный незамедлительно передал информацию ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции, поддерживая телефонную связь с водителем, определили его местонахождение.
Для того чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть, полицейские организовали прибытие спецтехники. Все это время автоинспекторы обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги.
Водитель поблагодарил сотрудников ДПС и Красноярское «Дорожное эксплуатационное управление» за оказанную помощь и продолжил путь, полицейские вернулись к несению службы.
Самарская полиция напоминает автомобилистам! Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге и вам необходима помощь, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112.