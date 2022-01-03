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Сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни продолжают работу по выявлению нетрезвых водителей

3 января 2022 11:36
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Сотрудники Госавтоинспекции в праздничные дни продолжают работу по выявлению нетрезвых водителей

На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекцией проводится работа по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами жителями и гостями региона в состоянии опьянения. Осуществляется патрулирование в местах массового скопления людей, – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

В период новогодних праздников на дороги выходят дополнительные наряды ДПС, особенно в крупных городах, – в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов.

Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет, ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.

Повсеместно сотрудниками полиции проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Теги: БДД

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