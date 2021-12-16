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Сотрудника МП осудили за смерть самарчанки от падения льда с крыши

16 декабря 2021 10:10
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Сотрудника МП осудили за смерть самарчанки от падения льда с крыши

Вынесен приговор начальнику участка общеремонтных работ одного из муниципальных предприятий города Самары. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Судом и следствием установлено, что в рамках заключенного с муниципальным предприятием договора управления многоквартирными домами на осужденного были возложены обязанности  по  организации и контролю выполнения работ по  содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда, в том числе по очистке кровли от снега и наледи. В результате недобросовестного отношения осужденного к своим обязанностям, 28 марта 2021 года произошло обрушение снежно-ледовой массы с крыши одного из домов, расположенных по улице Металлистов Кировского района города Самары, на проходивших по тротуару местных жительниц. Одна из потерпевших получила травмы, несовместимые с жизнью, здоровью второй женщины причинен вред.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься производственно-хозяйственной деятельностью, деятельностью по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда в муниципальных учреждениях сроком на 1 год. При вынесении приговора суд учел частичное признание вины осужденным, а так же компенсационные выплаты потерпевшим, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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