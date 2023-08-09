Сотрудник мэрии Тольятти попал в реанимацию из-за самокатчика

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Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

Как рассказал Ренц в своем телеграм-канале, пострадавший занимался в мэрии уборкой и поливом территории. Несчастье с ним случилось в сквере 50-летия АвтоВАЗа. В него влетел «юный тольяттинец на своем электросамокате».

Мужчина получил черепно-мозговую травму. Врачи приняли решение поместить его в реанимацию. Причем, как подчеркивает Ренц, «прогноз очень серьезный».

Глава Тольятти обещает следить за ситуацией и добиться справедливости для пострадавшего.

«Произошедшее мы, безусловно, не оставим просто так. Будем требовать компенсацию за ущерб, причинённый здоровью нашего работника», — пишет Николай Ренц.

Он также призвал родителей следить за детьми и, при покупке для них электросамокатов, ограничивать скорость езды, а также обучать правилам их использования, пишет Обоз.инфо.