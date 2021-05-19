Сотрудник автомойки вымыл чужую машину и уехал на ней

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный воспользовался автомобилем иностранного производства местного жителя и повредил его.

Со слов мужчины, он на ночь оставил автомобиль на одной из автомоек, расположенных в Комсомольском районе Тольятти. Утром вернулся и обнаружил царапины на кузове и сниженный уровень топлива в бензобаке. Самостоятельно разбираться с работниками автомойки мужчина не стал и обратился за помощью в полицию.

Ранее судимый за кражу местный житель 1993 года рождения, сотрудник автомойки, не стал отрицать своей причастности к угону и повреждению автотранспорта и пояснил полицейским, что «просто хотел покататься на машине по территории Комсомольского района и случайно повредил транспортное средство».

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.