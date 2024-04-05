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Снесло течением: в селе Смышляева машина затонула при попытке проехать под ж/д мостом

5 апреля 2024 17:53
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Для оказания помощи на место происшествия отправились спасатели.

5 апреля в селе Смышляева помощь потребовалась троим пострадавшим.

При попытке проехать на автомобиле под ж/д мостом транспортное средство снесло течением с дорожного покрытия во время разлива реки Падовка.

Машина почти полностью погрузилась в воду. Находящимся в салоне пришлось спасаться на крыше автомобиля.

На место происшествия в 13.45 отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Используя надувную лодку спасатели переправили пострадавших на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

В 16.20 спасательные работы были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП

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