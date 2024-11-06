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Снегопад в Самарской области: ГИБДД предупреждает о ДТП

6 ноября 2024 11:26
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Снегопад в Самарской области: ГИБДД предупреждает о ДТП

5 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 378 нарушений ПДД РФ, в том числе нарушение правил светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» – 45 и управление транспортным средством в состоянии опьянения – 17.

Уважаемые водители, автоинспекторы обращают внимание на основные причины ДТП на федеральных трассах: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, совершение опасных обгонов, несоблюдение дистанции, усталость и сон за рулем.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что на дороге необходимо быть внимательными и осторожными, выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учётом погодных и дорожных условий, исключить неоправданные опасные манёвры и обгоны.

Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о пункте ПДД 8.8: при повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.

Теги: ДТП

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