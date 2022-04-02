СМИ: В Самаре на Волге судно на воздушной подушке сломалось

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В Самаре произошло ЧП. На Волге сломалось судно на воздушной подушке. Информацией поделились очевидцы в одном из городских пабликов, пишет ГТРК Самара.

В субботу, 2 апреля, примерно в 9:20 во время переправы по маршруту «Самара-Рождествено» остановилась посреди реки лодка, с помощью которой перевозят людей из заречной части города. По предварительной информации, на борту находились пассажиры. Информации о пострадавших нет.

"Из-за халатности капитана, посреди Волги кончилось топливо", — предположили очевидцы произошедшего.

Другие граждане не согласились, заявив, что один воздушный винт работал. В итоге судно всё-таки добралось до берега. Специалисты пробуют устранить неисправность. Но в это время на речном вокзале собиралась толпа. Возмущенные жители пишут, что работает только одно судно на воздушной подушке.

Что именно случилось с катером, пока неизвестно. Можно предположить, что повредилась подушка. В таком случае, ситуацию могла усугубила погода. Из-за плюсовой температуры на Волге неполный ледостав, в воде могут быть обломки льда. При столкновении, они чаще всего повреждают гибкие ограждения судна на воздушной подушке. Однако, официального запрета на переправу от Самарского речного пассажирского предприятия не было, СВП продолжают курсировать в прежнем режиме. Напротив, с 30 марта движение судов по Волге открыли.

Редакция ГТРК Самара не располагает официальным подтверждением информацией о ЧП.