Смертельное ДТП в Кинель-Черкасском районе: погибли трое

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В Кинель-Черкасском районе Самарской области произошла страшная авария. Из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей погибло три человека. Их личности устанавливаются. Еще двое пострадали.

Авария произошла сегодня, 28 декабря. По предварительным данным, на 81-м километре трассы Самара - Бугуруслан LADA Granta вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась со Skoda. Из-за сильного удара на месте погибли 3 человека - два из них находились в легковушке, один - в иномарке. Еще двое пострадали.



Правоохранители оградили место ДТП, сейчас движение по дороге восстановлено. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, все подробности произошедшего выясняются, опрашиваются свидетели аварии, сообщает sova.info.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области