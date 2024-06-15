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Смертельное ДТП в Жигулевске: «Мерседес» врезался в «Ладу Гранту»

15 июня 2024 11:58
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Смертельное ДТП в Жигулевске: «Мерседес» врезался в «Ладу Гранту»

ДТП произошло рано утром в субботу, 15 июня 2024 года, в Жигулевске. На перекрестке улиц Комсомольской и Морквашинской в 5:30 столкнулись «Мерседес» и «Лада Гранта». Пассажирка отечественной легковушки скончалась, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительной информации, водитель «Мерседеса» не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля и столкнулся с ним, - говорится в сообщении облМВД.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики скорой помощи. Полиция выясняет все подробности случившегося, пишет Самара-КП.

 

Теги: ДТП

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