Смертельное ДТП в Сызранском районе на трассе М-5 "Урал"

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня около 15:00 на 894 км а/д М-5 "Урал" в Сызранском районе.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля “Volvo” допустил отсоединение полуприцепа-автовоза, в результате чего полуприцеп, груженый автомобилями, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ» в составе с прицепом", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Водитель автомобиля «КАМАЗ» погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области