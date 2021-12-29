Смертельное ДТП в Сергиевском районе: легковушка столкнулась с автобусом

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Еще одно ДТП 28 декабря произошло в 21:20 в Сергиевском районе.

Водитель 1971 года рождения, стаж вождения которого составляет 26 лет, двигался на автомобиле «LADA Niva» по автодороге Урал-Сергиевск-Ч. Вершины со стороны с. Сергиевск в направлении автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, на 1111 км 129 м автодороги, водитель выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу "MAN", под управлением водителя 1986 года рождения.

Тот двигался со стороны г. Самара в направление г. Уфа, пользующемуся преимущественным правом движения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.