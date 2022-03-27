Смертельное ДТП в Сергиевском районе: двое погибших

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26 марта ДТП произошло в Сергиевском районе. В 20-35 час. 51-летний водитель, управляя а/м «Skoda», двигался со стороны г. Уфа в направлении г. Самара. На 1069,62 км автодороги М-5 «Урал» допустил выезд на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкновение с автомашиной «LADA Priora 217020», под управлением 43-летнего водителя.

Женщины - пассажиры автомашины «LADA Priora 217020» 1976 и 1949 годов рождения погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Оба водителя и 15-летний пассажир отечественного автомобиля госпитализированы в медицинское учреждение.

